"Реал Сосьедад" подпишет полузащитника "Ньюкасла"

Теги ньюкасл юнайтедреал сосьедадмикель мерино

"Реал Сосьедад" подпишет полузащитника "Ньюкасла"

Полузащитник "Ньюкасла" Микель Мерино близок к переходу в "Реал Сосьедад", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, баскский клуб заплатит за 22-летнего футболиста 12 миллионов евро. Стороны подпишут пятилетний контракт.

Мерино выступает за "Ньюкасл" с 2017 года, сыграл 25 матчей и забил 1 гол.

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