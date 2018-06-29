"Реал Сосьедад" подпишет полузащитника "Ньюкасла"

Полузащитник "Ньюкасла" Микель Мерино близок к переходу в "Реал Сосьедад", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, баскский клуб заплатит за 22-летнего футболиста 12 миллионов евро. Стороны подпишут пятилетний контракт.

Мерино выступает за "Ньюкасл" с 2017 года, сыграл 25 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Реал Сосьедад" продлил контракт с одним из своих лидеров. | http://soccernews.ru