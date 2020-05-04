"Реал Сосьедад" показал, как дезинфицируют базу клуба

Теги реал сосьедад

"Реал Сосьедад" показал, как дезинфицируют базу клуба

"Реал Сосьедад" на своей официальной странице в твиттере показал, как дезинфицируется клубная база, чтобы обезопасить игроков от заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что Ла Лига опубликовала заявление о возвращении команд к тренировкам с этой недели.

Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса. До конца сезона осталось провести 11 туров. 

Не пропустите: Форвард "Сельты" Смолов вылетел в Испанию| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка Испании со зрителями

Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка Испании со зрителями

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов