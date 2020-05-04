"Реал Сосьедад" показал, как дезинфицируют базу клуба

"Реал Сосьедад" на своей официальной странице в твиттере показал, как дезинфицируется клубная база, чтобы обезопасить игроков от заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что Ла Лига опубликовала заявление о возвращении команд к тренировкам с этой недели.

Zubieta se prepara para la vuelta.



Comienza el protocolo establecido por @LaLiga.#AurreraReala pic.twitter.com/sp9OpO3OjY — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 4, 2020

Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса. До конца сезона осталось провести 11 туров.

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