"Реал Сосьедад" показал, как дезинфицируют базу клуба
"Реал Сосьедад" на своей официальной странице в твиттере показал, как дезинфицируется клубная база, чтобы обезопасить игроков от заражения коронавирусом.
Ранее стало известно, что Ла Лига опубликовала заявление о возвращении команд к тренировкам с этой недели.
Zubieta se prepara para la vuelta.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 4, 2020
Comienza el protocolo establecido por @LaLiga.#AurreraReala pic.twitter.com/sp9OpO3OjY
Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса. До конца сезона осталось провести 11 туров.
Не пропустите: Форвард "Сельты" Смолов вылетел в Испанию| http://soccernews.ru
главное
-
Форвард "Сельты" Смолов вылетел в Испанию
-
Семак рассказал о ходе переговоров с "Зенитом"
-
Ла Лига опубликовала заявление о возвращении команд к тренировкам с этой недели
-
"Атлетик" и "Реал Сосьедад" попросили отложить финал Кубка Испании, пока болельщикам не разрешат посещение игр
-
"Амьен" создал петицию с предложением расширить Лигу 1 до 22 клубов
Лента новостей
-
Бывший тренер "Баварии" выступил против покупки клубом Лероя Сане
-
Губерниев прокомментировал высказывание Шалимова о российских людях
-
"Герта" оштрафовала Калу за видео с рукопожатиями футболистов
-
Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка Испании со зрителями
-
"Реал Сосьедад" показал, как дезинфицируют базу клуба
-
Семак рассказал, достоин ли "Зенит" стать чемпионом в случае досрочного завершения сезона
-
Форвард "Сельты" Смолов вылетел в Испанию
-
Семак поделился мыслями о влиянии Лиги Чемпионов на выступления "Зенита"
-
1
Президент Ла Лиги прокомментировал возвращение команд к тренировкам
-
АЕК Карреры вернулся к тренировкам
-
Семак рассказал о ходе переговоров с "Зенитом"
-
Ла Лига опубликовала заявление о возвращении команд к тренировкам с этой недели
-
1
Дибала рассказал, как тренируется в домашних условиях
-
Экс-тренер "Зенита" Петржела порассуждал о зарплатах в России
-
Жена Карпина опубликовала фотографию с дочерью Дашей
-
Евсеев признался, что ему повезло с "Уфой"
-
Хавбек ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается во время карантина
-
Немецкая футбольная лига сообщила о результатах тестирования на коронавирус в клубах
-
Экс-тренер "Анжи" Гаджиев вступился за Шалимова
-
"Атлетик" и "Реал Сосьедад" попросили отложить финал Кубка Испании, пока болельщикам не разрешат посещение игр
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14