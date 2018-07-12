"Реал Сосьедад" приобрел молодого хавбека за 12 миллионов евро

Испанский полузащитник "Ньюкасла" Микель Мерино перешел в "Реал Сосьедад", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до лета 2023 года.

22-летний Мерино выступал за "Ньюкасл" с 2017 года, провел за клуб 31 матч и забил 1 гол. Ранее играл за "Осасуну" и дортмундскую "Боруссию". Сыграл 12 матчей за молодежную сборную Испании и забил 3 мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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