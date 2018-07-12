"Реал Сосьедад" приобрел молодого хавбека за 12 миллионов евро

Теги ньюкасл юнайтедреал сосьедадмикель мерино

"Реал Сосьедад" приобрел молодого хавбека за 12 миллионов евро

Испанский полузащитник "Ньюкасла" Микель Мерино перешел в "Реал Сосьедад", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до лета 2023 года. 

22-летний Мерино выступал за "Ньюкасл" с 2017 года, провел за клуб 31 матч и забил 1 гол. Ранее играл за "Осасуну" и дортмундскую "Боруссию". Сыграл 12 матчей за молодежную сборную Испании и забил 3 мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" получил 40-миллионное предложение по Бензема из Италии. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов