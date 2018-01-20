"Реал Сосьедад" приобретет талантливого украинского голкипера

Вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин в скором времени может стать игроком "Реал Сосьедада".

Как сообщает Noticias de Navarra, 18-летний игрок уже согласовал условия личного контракта с баскским клубом.

За украинца "Реал Сосьедад" заплатит три миллиона евро.

В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Лунин провел 23 матча и пропустил 35 голов.

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