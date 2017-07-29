"Реал Сосьедад" продлил де ла Белью

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о возвращении из аренды в "Олимпиакосе" защитника Альберто де ла Бельи.

Баскский клуб решил вернуть 31-летнего футболиста, чтобы он заменил Юри Берчиче, который этим летом перешёл в ПСЖ.

Также известно, что де ла Белья продлил контракт с "Реал Сосьедадом" до 2019 года.

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