"Реал Сосьедад" продлил контракт с Александером Исаком
Фото: инстаграм "Сосьедада"/Автор неизвестен
Шведский форвард Александер Исак продлил соглашение с "Реалом" из Сан-Себастьяна, сообщает официальный сайт баскского клуба.
Отмечается, что нападающий подписал новый контракт с клубом сроком до лета 2026 года.
В прошедшем сезоне шведский напалдающий сыграл 44 матча за "Реал Сосьедад", в которых забил 17 голов и сделал 2 голевые передачи.
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|М
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|1
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|20
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|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14