"Реал Сосьедад" продлил контракт с Александером Исаком

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"Реал Сосьедад" продлил контракт с Александером ИсакомФото: инстаграм "Сосьедада"/Автор неизвестен

Шведский форвард Александер Исак продлил соглашение с "Реалом" из Сан-Себастьяна, сообщает официальный сайт баскского клуба.

Отмечается, что нападающий подписал новый контракт с клубом сроком до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне шведский напалдающий сыграл 44 матча за "Реал Сосьедад", в которых забил 17 голов и сделал 2 голевые передачи.

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