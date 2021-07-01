"Реал Сосьедад" продлил контракт с Александером Исаком

Фото: инстаграм "Сосьедада"/Автор неизвестен

Шведский форвард Александер Исак продлил соглашение с "Реалом" из Сан-Себастьяна, сообщает официальный сайт баскского клуба.

Отмечается, что нападающий подписал новый контракт с клубом сроком до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне шведский напалдающий сыграл 44 матча за "Реал Сосьедад", в которых забил 17 голов и сделал 2 голевые передачи.

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