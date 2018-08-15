"Реал Сосьедад" продлил контракт с ключевым игроком

Теги реал сосьедадмикель ойарсабаль

"Реал Сосьедад" продлил контракт с ключевым игроком

"Реал Сосьедад" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с полузащитником Микелем Ойарсабалем.

21-летний воспитанник басков заключил с клубом соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.

Напомним, что Ойарсабаль выступает за основную команду "Реал Сосьедада" с 2015 года, сыграл 110 матчей и забил 24 гола. 

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