"Реал Сосьедад" продлил контракт с ключевым игроком
"Реал Сосьедад" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с полузащитником Микелем Ойарсабалем.
21-летний воспитанник басков заключил с клубом соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.
Напомним, что Ойарсабаль выступает за основную команду "Реал Сосьедада" с 2015 года, сыграл 110 матчей и забил 24 гола.
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