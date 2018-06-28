"Реал Сосьедад" продлил контракт с одним из своих лидеров

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"Реал Сосьедад" продлил контракт с одним из своих лидеров

"Реал Сосьедад" продлил соглашение с хавбеком Асьером Ильярраменди.

Как сообщает твиттер клуба, новый договор будет действовать до июня 2023 года.

Ильярраменди выступает за "Сосьедад" с 2015 года. За это время он провел 118 матчей и забил 9 голов.

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