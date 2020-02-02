"Реал Сосьедад" проиграл худшей команде Примеры
В матче 22-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде проиграл "Леганесу" со счетом 1:2. Счет открыл Александр Исак, но затем голы Кеннета Омеруо и Оскара Родригеса принесли победу мадридцам.
"Реал Сосьедад" остался на седьмом месте и не сумел войти в зону Лиги Чемпионов. "Леганес" благодаря победе покинул последнее место и поднялся на 18-ю позицию.
"Леганес" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (0:1)
Голы: Исак, 20 - 0:1, Омеруо, 49 - 1:1, Оскар Родригес, 90 - 2:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Монреаль, Элустондо, Сальдуа, Янузай, Гевара, Субельдия, Сангальи (Эдегор, 57), Порту (Барренечеа, 61), Исак (Виллиан Жозе, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14