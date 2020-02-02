"Реал Сосьедад" проиграл худшей команде Примеры

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде проиграл "Леганесу" со счетом 1:2. Счет открыл Александр Исак, но затем голы Кеннета Омеруо и Оскара Родригеса принесли победу мадридцам.

"Реал Сосьедад" остался на седьмом месте и не сумел войти в зону Лиги Чемпионов. "Леганес" благодаря победе покинул последнее место и поднялся на 18-ю позицию.

"Леганес" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (0:1)

Голы: Исак, 20 - 0:1, Омеруо, 49 - 1:1, Оскар Родригес, 90 - 2:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Монреаль, Элустондо, Сальдуа, Янузай, Гевара, Субельдия, Сангальи (Эдегор, 57), Порту (Барренечеа, 61), Исак (Виллиан Жозе, 71).

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