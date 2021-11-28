"Реал Сосьедад" проиграл в Барселоне и не смог возглавить Ла Лигу

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"Реал Сосьедад" проиграл в Барселоне и не смог возглавить Ла Лигу

Фото: инстаграм "Эспаньола"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте забил Янхель Эррера.

"Реал Сосьедад" с 29 очками остался на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол", набрав 20 очков, поднялся на девятую позицию.

"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 1:0 (0:0)
Гол: Эррера, 77 - 1:0

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер, Баре (Морланес, 58), Эррера, Алеиш Видаль (Мигелон, 78), де Томас, Эмбарба (Меламед, 58), Пуадо (У Лэй, 78).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Рико, Янузай, Гевара (Наварро, 81), Субименди, Порту (Барренечеа, 60), Серлот (Исак, 60), Ойарсабаль.

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