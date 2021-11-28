"Реал Сосьедад" проиграл в Барселоне и не смог возглавить Ла Лигу
Фото: инстаграм "Эспаньола"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 1:0.
Единственный гол на 77-й минуте забил Янхель Эррера.
"Реал Сосьедад" с 29 очками остался на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол", набрав 20 очков, поднялся на девятую позицию.
"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 1:0 (0:0)
Гол: Эррера, 77 - 1:0
"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер, Баре (Морланес, 58), Эррера, Алеиш Видаль (Мигелон, 78), де Томас, Эмбарба (Меламед, 58), Пуадо (У Лэй, 78).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Рико, Янузай, Гевара (Наварро, 81), Субименди, Порту (Барренечеа, 60), Серлот (Исак, 60), Ойарсабаль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14