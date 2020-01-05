"Реал Сосьедад" проиграл "Вильярреалу" в Примере

"Реал Сосьедад" проиграл "Вильярреалу" (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились полузащитники Ману Тригерос и Санти Касорла.

"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" - 1:2 (1:0)

Голы: Виллиан Жозе, 22 - 1:0, Тригерос, 58 (с пенальти) - 1:1, Касорла, 72 - 1:2.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Порту, Мерино, Субельдия (Ле Норман, 62), Гевара (Янузай, 75), Виллиан Жозе (Исак, 71), Эдегор, Оярсабаль.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья (А.Морено, 61), Иборра, Мойсес Гомес (Касорла, 60), Тригерос, Замбо, Х.Морено, Чиквуэзе (Пенья, 82).

"Вильярреал" с 28 баллами занимает 9 место в турнирной таблице Примеры. "Реал Сосьедад", имея в активе, 31 балл занимает 5 место.

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