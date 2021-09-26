"Реал Сосьедад", "Райо Вальекано" и "Осасуна" добыли победы в Ла Лиге

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"Реал Сосьедад", "Райо Вальекано" и "Осасуна" добыли победы в Ла ЛигеФото: твиттер "Реал Сосьедада"

Представляем результаты матчей 6-го тура испанской Ла Лиги.

"Мальорка" - "Осасуна" 2:3

Голы: Хосе Анхель, 9 - 0:1, Дани Родригес, 11 - 1:1, Фер Ниньо, 45 - 2:1, Иньиго Перес, 58 - 2:2, Мартинес, 88 - 2:3

"Мальорка": Грейф, Састре, Вальент, Оливан, Коста, Севилья (Руис де Галаррета, 88), Дани Родригес, Баба, Ли Кан Ин (Лаго Джуниор, 58), Ндиайе (Анхель Родригес, 88), Фер Ниньо (Пратс, 64).

"Осасуна": Эррера, Аресо (Видаль, 83), Аридане (Унаи Гарсия, 70), Давид Гарсия, Хосе Анхель (Санчес, 81), Мартинес, Ойер Санхурхо, Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 70), Брашанац, Монкайола, Чими Авила (Кике Гарсия, 71).


"Реал Сосьедад" - "Эльче" 1:0

Гол: Ойарсабаль, 81 - 1:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Муньос (Кристо Ромеро, 74), Янузай (Порту, 74), Мерино (Элустондо, 90), Субименди, Турриентес (Гевара, 84), Ойарсабаль (Валера, 84), Лобете.

"Эльче": Касилья, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Пьятти (Моренте, 77), Фидель (Пасторе, 87), Маскарель, Гути (Гумбау, 67), Бенедетто (Милья, 77), Лукас Перес (Каррильо, 67).


"Райо Вальекано" - "Кадис" 3:1

Голы: Гарсия, 9 - 1:0, Ароян, 23 - 1:1, Фалькао, 44 - 2:1, Паласон, 87 - 3:1

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич (Мараш, 84), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес (Комесанья, 64), Оскар Валентин (Сисс, 72), Трехо (Гвардиола, 84), Фалькао (Нтека, 64), Паласон.

"Кадис": Ледесма, Акапо (Переа, 77), Кала, Ароян, Эспино, Арсамендия (Хименес, 46), Сальви Санчес, Йонссон (Собрино, 46), Аларкон, Бастида (Лосано, 67), Андоне (Негредо, 67).

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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
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