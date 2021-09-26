"Реал Сосьедад", "Райо Вальекано" и "Осасуна" добыли победы в Ла Лиге
Фото: твиттер "Реал Сосьедада"
Представляем результаты матчей 6-го тура испанской Ла Лиги.
"Мальорка" - "Осасуна" 2:3
Голы: Хосе Анхель, 9 - 0:1, Дани Родригес, 11 - 1:1, Фер Ниньо, 45 - 2:1, Иньиго Перес, 58 - 2:2, Мартинес, 88 - 2:3
"Мальорка": Грейф, Састре, Вальент, Оливан, Коста, Севилья (Руис де Галаррета, 88), Дани Родригес, Баба, Ли Кан Ин (Лаго Джуниор, 58), Ндиайе (Анхель Родригес, 88), Фер Ниньо (Пратс, 64).
"Осасуна": Эррера, Аресо (Видаль, 83), Аридане (Унаи Гарсия, 70), Давид Гарсия, Хосе Анхель (Санчес, 81), Мартинес, Ойер Санхурхо, Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 70), Брашанац, Монкайола, Чими Авила (Кике Гарсия, 71).
"Реал Сосьедад" - "Эльче" 1:0
Гол: Ойарсабаль, 81 - 1:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Муньос (Кристо Ромеро, 74), Янузай (Порту, 74), Мерино (Элустондо, 90), Субименди, Турриентес (Гевара, 84), Ойарсабаль (Валера, 84), Лобете.
"Эльче": Касилья, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Пьятти (Моренте, 77), Фидель (Пасторе, 87), Маскарель, Гути (Гумбау, 67), Бенедетто (Милья, 77), Лукас Перес (Каррильо, 67).
"Райо Вальекано" - "Кадис" 3:1
Голы: Гарсия, 9 - 1:0, Ароян, 23 - 1:1, Фалькао, 44 - 2:1, Паласон, 87 - 3:1
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич (Мараш, 84), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес (Комесанья, 64), Оскар Валентин (Сисс, 72), Трехо (Гвардиола, 84), Фалькао (Нтека, 64), Паласон.
"Кадис": Ледесма, Акапо (Переа, 77), Кала, Ароян, Эспино, Арсамендия (Хименес, 46), Сальви Санчес, Йонссон (Собрино, 46), Аларкон, Бастида (Лосано, 67), Андоне (Негредо, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14