"Реал Сосьедад" разгромил "Бетис" и вышел на первое место в Ла Лиге

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"Реал Сосьедад" разгромил "Бетис" и вышел на первое место в Ла Лиге

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде разгромил "Бетис" со счетом 3:0. Победу гостям принесли голы Кристиана Порту, Микеля Ойарсабаля и Аднана Янузая.

Благодаря победе "Реал Сосьедад" вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" опустился на седьмую позицию.

"Бетис" Севилья - "Реал Сосьедад" Сан-Себастьян - 0:3 (0:1)
Голы: Порту, 43 - 0:1, Ойарсабаль, 74 (с пенальти) - 0:2, Янузай, 88 - 0:3

"Бетис": Браво, Бартра, Морено (Миранда, 75), Сидней, Родригес, Руибаль, Хоакин (Морон, 58), Тельо (Лайнес, 75), Каналес (Вильям Карвалью, 59), Фекир, Иглесиас (Санабрия, 46).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Монреаль, Ле Норман, Горосабель, Гевара (Субименди, 65), Сильва (Лопес, 84), Ойарсабаль (Янузай, 84), Мерино, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 69).

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