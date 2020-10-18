"Реал Сосьедад" разгромил "Бетис" и вышел на первое место в Ла Лиге
В матче 6-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде разгромил "Бетис" со счетом 3:0. Победу гостям принесли голы Кристиана Порту, Микеля Ойарсабаля и Аднана Янузая.
Благодаря победе "Реал Сосьедад" вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" опустился на седьмую позицию.
"Бетис" Севилья - "Реал Сосьедад" Сан-Себастьян - 0:3 (0:1)
Голы: Порту, 43 - 0:1, Ойарсабаль, 74 (с пенальти) - 0:2, Янузай, 88 - 0:3
"Бетис": Браво, Бартра, Морено (Миранда, 75), Сидней, Родригес, Руибаль, Хоакин (Морон, 58), Тельо (Лайнес, 75), Каналес (Вильям Карвалью, 59), Фекир, Иглесиас (Санабрия, 46).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Монреаль, Ле Норман, Горосабель, Гевара (Субименди, 65), Сильва (Лопес, 84), Ойарсабаль (Янузай, 84), Мерино, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14