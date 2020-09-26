"Реал Сосьедад" разгромил "Эльче" и вышел на 3-е место в Ла Лиге
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде разгромил "Эльче" со счетом 3:0. Победу баскскому клубу принесли голы Кристиана Порту, Аднана Янузая и Роберто Лопеса.
Благодаря победе "Реал Соьедад" поднялся на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Эльче" Эльче – "Реал Сосьедад" Сан-Себастьян - 0:3 (0:0)
Голы: Порту, 55 - 0:1, Янузай, 77 (с пенальти) - 0:2, Лопес, 90+2 - 0:3
"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Муньос, Элустондо, Горосабель, Сильва (Лопес, 79), Мерино, Ойарсабаль (Барренечеа, 68), Гевара (Субименди, 79), Порту (Янузай, 68), Исак (Баутиста, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14