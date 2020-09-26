"Реал Сосьедад" разгромил "Эльче" и вышел на 3-е место в Ла Лиге

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде разгромил "Эльче" со счетом 3:0. Победу баскскому клубу принесли голы Кристиана Порту, Аднана Янузая и Роберто Лопеса.

Благодаря победе "Реал Соьедад" поднялся на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Эльче" Эльче – "Реал Сосьедад" Сан-Себастьян - 0:3 (0:0)

Голы: Порту, 55 - 0:1, Янузай, 77 (с пенальти) - 0:2, Лопес, 90+2 - 0:3

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Муньос, Элустондо, Горосабель, Сильва (Лопес, 79), Мерино, Ойарсабаль (Барренечеа, 68), Гевара (Субименди, 79), Порту (Янузай, 68), Исак (Баутиста, 69).

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