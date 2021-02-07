"Реал Сосьедад" разгромил "Кадис" и вернулся в зону еврокубков

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"Реал Сосьедад" разгромил "Кадис" и вернулся в зону еврокубков

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" разгромил "Кадис" со счетом 4:1. Победу баскскому клубу принесли дубли Микеля Ойарсабаля и Александера Исака. В составе гостей отличился Хайро Искьердо.

Благодаря победе "Реал Сосьедад" поднялся в зону Лиги Европы на шестое место. "Кадис" остался на 13-й позиции.

"Реал Сосьедад" – "Кадис" - 4:1 (2:0)
Голы: Ойарсабаль, 26 (с пенальти) - 1:0, Ойарсабаль, 34 - 2:0, Исак, 54 - 3:0, Исак, 59 - 4:0, Искьердо, 65 - 4:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Субельдия, Ильярраменди (Сильва, 63), Мерино, Янузай (Меркеланс, 63), Гевара, Ойарсабаль, Исак (Фернандес, 74).

"Кадис": Ледесма, Карселен (Алькала, 46), Кала (Эспино, 60), Маркос Мауро, Фали Хименес, Йонссон (Гарридо, 17), Искьердо, Сальви Санчес, Переа, Лосано (Собрино, 46), Негредо (Шапонич, 60).

Удаление: Маркос Мауро (45).

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