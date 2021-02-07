"Реал Сосьедад" разгромил "Кадис" и вернулся в зону еврокубков
В матче 22-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" разгромил "Кадис" со счетом 4:1. Победу баскскому клубу принесли дубли Микеля Ойарсабаля и Александера Исака. В составе гостей отличился Хайро Искьердо.
Благодаря победе "Реал Сосьедад" поднялся в зону Лиги Европы на шестое место. "Кадис" остался на 13-й позиции.
"Реал Сосьедад" – "Кадис" - 4:1 (2:0)
Голы: Ойарсабаль, 26 (с пенальти) - 1:0, Ойарсабаль, 34 - 2:0, Исак, 54 - 3:0, Исак, 59 - 4:0, Искьердо, 65 - 4:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Субельдия, Ильярраменди (Сильва, 63), Мерино, Янузай (Меркеланс, 63), Гевара, Ойарсабаль, Исак (Фернандес, 74).
"Кадис": Ледесма, Карселен (Алькала, 46), Кала (Эспино, 60), Маркос Мауро, Фали Хименес, Йонссон (Гарридо, 17), Искьердо, Сальви Санчес, Переа, Лосано (Собрино, 46), Негредо (Шапонич, 60).
Удаление: Маркос Мауро (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14