"Реал Сосьедад" разгромил "Леванте"

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"Реал Сосьедад" разгромил "Леванте"В матче 24-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна на своем поле нанес разгромное поражение "Леванте".

"Реал Сосьедад" - "Леванте" - 3:0

Голы: Прието, 10 - 1:0 (пенальти), Хуанми, 38 - 2:0, Каналес, 55 - 3:0.

"Реал Сосьедад": Рульи, Ордиосола (Эспиноза, 81), Элустондо, Навас, Де ла Белья, Прието (Каналес, 13), Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль (Субельдиа, 68), Агирретче, Хуанми.

"Леванте": Ойер, Коке (Рочина, 55), Поштиго, Чема, Луна, Дукуре, Кампанья, Хасон, Лукич (Рохер, 46), Моралес, Паццини (Боатенг, 59).

Напомним, вчера "Барселона" обыграла "Эйбар". | soccernews.ru

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