"Реал Сосьедад" разгромил "Мальорку" в матче 21-го тура Примеры
"Реал Сосьедад" разгромил "Мальорку" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей голами отметились Александер Исак и Кристиан Порту.
"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 3:0 (0:0)
Голы: Исак, 46 - 1:0, Гамес, 58 (автогол) - 2:0, Порту, 81 - 3:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Льоренте, Сальдуа, Муньос, Ле Норман, Эдегор, Мерино (Гевара, 77), Ойарсабаль (Барренечеа, 57), Субельдия, Порту, Исак (Янузай, 80).
"Мальорка: Рейна, Вальент, Раильо, Лумор, Гамес, Баба, Дани Родригес, Фебас (Посо, 59), Лаго Джуниор (Кубо, 71), Будимир (Пратс, 83), Эрнандес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14