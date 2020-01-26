"Реал Сосьедад" разгромил "Мальорку" в матче 21-го тура Примеры

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"Реал Сосьедад" разгромил "Мальорку" в матче 21-го тура Примеры

"Реал Сосьедад" разгромил "Мальорку" в матче 21-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей голами отметились Александер Исак и Кристиан Порту.

"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 3:0 (0:0)

Голы: Исак, 46 - 1:0, Гамес, 58 (автогол) - 2:0, Порту, 81 - 3:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Льоренте, Сальдуа, Муньос, Ле Норман, Эдегор, Мерино (Гевара, 77), Ойарсабаль (Барренечеа, 57), Субельдия, Порту, Исак (Янузай, 80).

"Мальорка: Рейна, Вальент, Раильо, Лумор, Гамес, Баба, Дани Родригес, Фебас (Посо, 59), Лаго Джуниор (Кубо, 71), Будимир (Пратс, 83), Эрнандес.

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