"Реал Сосьедад" разгромил "Сельту" и возглавил таблицу Ла Лиги
"Реал Сосьедад" разгромил "Сельту" в матче 8-го тура чемпионата Испании.
"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 1:4 (0:2)
Голы: Сильва, 24 - 0:1, Оярсабаль, 34 - 0:2, Виллиан Жозе, 54 - 0:3, Аспас, 77 (с пенальти ) - 1:3, Виллиан Жозе, 81 - 1:4.
"Сельта": Бланко, Араухо (Айду, 46), Мурильо, Каррейра, Фонтан, Суарес, Тапия, Баэса (Мендес, 46), Бельтран (Мина, 57), Нолито (Эмре Мор, 66), Аспас.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Арамбарри, 65), Саньян, Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Роберто Лопес, 79), Гуриди (Меркеланс, 71), Субименди, Виллиан Жозе, Оярсабаль (Порту, 46), Барренечеа (Гевара, 65).
С 17 баллами "Сосьедад" занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе "Сельты" 6 баллов и 17 строчка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14