"Реал Сосьедад" разгромил "Сельту" и возглавил таблицу Ла Лиги

"Реал Сосьедад" разгромил "Сельту" в матче 8-го тура чемпионата Испании.

"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 1:4 (0:2)

Голы: Сильва, 24 - 0:1, Оярсабаль, 34 - 0:2, Виллиан Жозе, 54 - 0:3, Аспас, 77 (с пенальти ) - 1:3, Виллиан Жозе, 81 - 1:4.

"Сельта": Бланко, Араухо (Айду, 46), Мурильо, Каррейра, Фонтан, Суарес, Тапия, Баэса (Мендес, 46), Бельтран (Мина, 57), Нолито (Эмре Мор, 66), Аспас.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Арамбарри, 65), Саньян, Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Роберто Лопес, 79), Гуриди (Меркеланс, 71), Субименди, Виллиан Жозе, Оярсабаль (Порту, 46), Барренечеа (Гевара, 65).

С 17 баллами "Сосьедад" занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе "Сельты" 6 баллов и 17 строчка.

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