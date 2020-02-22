"Реал Сосьедад" разгромил "Валенсию" в Примере
"Реал Сосьедад" разгромил "Валенсию" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 3:0 (2:0)
Голы: Мерино, 12 - 1:0, Монреаль, 45+1 - 2:0, Янузай, 48 - 3:0.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Янузай (Виллиан Жозе, 72), Эдегор, Оярсабаль (Айен Муньос, 89), Исак (Сангальи, 84).
"Валенсия": Доменеч, Хауме Коста, Васс, Мангала (Гильямон, 46), Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер (Ли Кан Ин, 64), Гамейро, Черышев, Торрес (Собрино, 80).
"Реал Сосьедад" занимает четвертое место в таблице. "Валенсия" расположились на 8 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14