"Реал Сосьедад" разгромил "Валенсию" в Примере

Теги валенсияреал сосьедад

"Реал Сосьедад" разгромил "Валенсию" в Примере

"Реал Сосьедад" разгромил "Валенсию" в матче 25-го тура чемпионата Испании.

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 3:0 (2:0)

Голы: Мерино, 12 - 1:0, Монреаль, 45+1 - 2:0, Янузай, 48 - 3:0.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Янузай (Виллиан Жозе, 72), Эдегор, Оярсабаль (Айен Муньос, 89), Исак (Сангальи, 84).

"Валенсия": Доменеч, Хауме Коста, Васс, Мангала (Гильямон, 46), Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер (Ли Кан Ин, 64), Гамейро, Черышев, Торрес (Собрино, 80).

"Реал Сосьедад" занимает четвертое место в таблице. "Валенсия" расположились на 8 месте.

Не пропустите: УЕФА определил лучшего игрока матча "Аталанта" - "Валенсия"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов