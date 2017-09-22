"Реал Сосьедад" разгромно проиграл "Леванте"

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"Реал Сосьедад" разгромно проиграл "Леванте"

В рамках 5-го тура испанской Примеры "Леванте" разгромил "Реал Сосьедад".

"Леванте" – "Реал Сосьедад" 3:0

Голы: Родригес, 45 - 1:0, Моралес (пен), 75 - 2:0, Барди, 89 - 3:0

"Леванте": Фернандес, Постиго, Робер, Тоньо, Родригес, Моралес (Саму, 81), Кампанья (Дукуре, 67), Джейсон (Иви Лопес, 36), Барди, Педро Лопес, Алегрия.

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо (Каналес, 72), де ла Белья, Горосабель (Одриосола, 67), Льоренте, Ильярраменди, Субельдия, Прието, Вела, Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста, 58).

Предупреждения: Родригес (6), Барди (14), Льоренте (44).

Удаление: Льоренте (88). | http://soccernews.ru

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