"Реал Сосьедад" разнес "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании
"Реал Сосьедад" разгромил "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании.
Дубль оформил нападающий Микель Оярсабаль.
"Реал Сосьедад" - "Леганес" - 3:0 (0:0).
Голы: Оярсабаль, 50 - (1:0), Оярсабаль, 59 - 2:0, Виллиан Жозе, 75 - 3:0.
"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Льоренте, Эрнандез, Сола, Сурутуса, Мерино (Пардо, 68), Субельдия, Виллиан Жозе (Баутиста, 85), Янузай, Оярсабаль (Рамирес, 78).
"Леганес": Куэльяр, Хуанфран (Эль-Жар, 66), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 82), Весга, Оскар Родригес, Брэйтуэйт (Каррильо, 76), Эн-Несири.
"Реал Сосьедад" занимает 7 место турнирной таблицы, имея в активе 34 балла. "Леганес" располагается на 12 строчке, набрав 29 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леванте
|24
|30
|12
|Леганес
|23
|29
|13
|Эспаньол
|23
|28
|14
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|24
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18