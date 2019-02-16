"Реал Сосьедад" разнес "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании (видео голов)

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"Реал Сосьедад" разнес "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании (видео голов)

"Реал Сосьедад" разгромил "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Дубль оформил нападающий Микель Оярсабаль.

"Реал Сосьедад" - "Леганес" - 3:0 (0:0).

Голы: Оярсабаль, 50 - (1:0), Оярсабаль, 59 - 2:0, Виллиан Жозе, 75 - 3:0. 

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Льоренте, Эрнандез, Сола, Сурутуса, Мерино (Пардо, 68), Субельдия, Виллиан Жозе (Баутиста, 85), Янузай, Оярсабаль (Рамирес, 78).

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран (Эль-Жар, 66), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 82), Весга, Оскар Родригес, Брэйтуэйт (Каррильо, 76), Эн-Несири.

"Реал Сосьедад" занимает 7 место турнирной таблицы, имея в активе 34 балла. "Леганес" располагается на 12 строчке, набрав 29 очков.

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Комментарии

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