"Реал Сосьедад" с помощью двух автоголов переигрывает "Атлетик"

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"Реал Сосьедад" с помощью двух автоголов переигрывает "Атлетик"

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Атлетик" на выезде уступил "Реал Сосьедаду".

"Реал Сосьедад" – "Атлетик" 3:1

Голы: Сан Хосе (аг), 15 - 1:0, Ойарсабаль, 36 - 2:0, Сан Хосе (аг), 54 - 3:0, Рауль Гарсия (пен), 59 - 3:1

"Реал Сосьедад": Мойя, Льоренте, де ла Белья, Элустондо (Одриосола, 83), Навас, Ильярраменди, Сурутуса, Каналес (Пардо, 79), Янузай (Субельдия, 90), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

"Атлетик": Аррисабалага, Мартинес, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ (Сусаета, 50), Рауль Гарсия, Итурраспе (Микель Рико, 73), Кордоба (Муниаин, 68), Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Де Маркос.

Предупреждения: Рауль Гарсия (13), Де Маркос (24), Ильярраменди (26), Льоренте (59), Иньяки Уильямс (81), Сусаета (84), Виллиан Жозе (86), Муниаин (86).

Удаление: Пардо (85). | http://soccernews.ru 

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