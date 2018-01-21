"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 1:2 (обзор)

Теги реал сосьедадсельта виго

"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Реал Сосьедадом" и "Сельтой".

Читайте также: "Реал Сосьедад" уступил "Сельте". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Хетафе 20 27
9 Жирона 20 27
10 Эйбар 19 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов