"Реал Сосьедад" сенсационно вылетает из кубка Испании, "Севилья" легко проходит дальше

Сегодня в рамках ответных матчей 1/16 финала кубка Испании "Реал Сосьедад" дома неожиданно уступил "Льеиде", а "Севилья" также на своем поле разгромила "Картахену".

"Реал Сосьедад" - "Льеида" - 2:3

Голы: Льоренте, 23 - 1:0, Хуанми, 33 - 2:0, Нуньес, 56 - 2:1, Молина, 59 - 2:2 (пенальти), Триллес, 88 - 2:3.

"Реал Сосьедад": Рамирес, Мартинес, Льоренте, Навас, Де ла Белья, Прието (Субельдиа, 55), Пардо (Сурутуса, 61), Каналес, Вела, Хон (Оярсабаль, 77), Хуанми.

"Севилья" - "Картахена" - 4:0

Голы: Бен Йеддер, 3 - 1:0, Бен Йеддер, 6 - 2:0, Гансо, 42 - 3:0, Корреа, 66 - 4:0.

"Севилья": Сориа, Коршья, Меркадо, Гайс, Кароль, Лассо Борха, Крон-Дели (Банега, 68), Гансо, Навас, Бен Йеддер (Корреа, 46), Нолито (Мюриэль, 61).

Напомним, в параллельном матче "Барселона" разгромила "Мурсию". | soccernews.ru