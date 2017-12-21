"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 3:1 (обзор)

Теги реал сосьедадсевилья

"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 3:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна выиграл у "Севильи".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов