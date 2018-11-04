"Реал Сосьедад" - "Севилья": прямая трансляция матча в Сан-Себастьяне

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"Реал Сосьедад" - "Севилья": прямая трансляция матча в Сан-Себастьяне

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" на "Аноэте" примет "Севилью".

Баски постараются победить, чтобы вернуться в первую десятку чемпионата, а целью андалусийцев будет не отпустить далеко лидирующую "Барселону", которая свой поединок уже выиграла.

Матч "Реал Сосьедад" - "Севилья" состоится сегодня, 4 ноября, и начнётся в 20:30 по московскому времени.

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Команда М О
1 Барселона 11 24
2 Атлетико Мадрид 11 20
3 Алавес 10 20
4 Севилья 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Мадрид 11 17
7 Жирона 11 16
8 Леванте 10 16
9 Реал Вальядолид 11 16
10 Хетафе 10 15
11 Сельта Виго 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 11 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
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