"Реал Сосьедад" - "Севилья": прямая трансляция матча в Сан-Себастьяне

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" на "Аноэте" примет "Севилью".

Баски постараются победить, чтобы вернуться в первую десятку чемпионата, а целью андалусийцев будет не отпустить далеко лидирующую "Барселону", которая свой поединок уже выиграла.

Матч "Реал Сосьедад" - "Севилья" состоится сегодня, 4 ноября, и начнётся в 20:30 по московскому времени.

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