"Реал Сосьедад" сыграл вничью со "Штурмом" в Лиге Европы

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"Реал Сосьедад" сыграл вничью со "Штурмом" в Лиге ЕвропыФото: инстаграм "Реал Сосьедада"/Автор неизвестен

"Реал Сосьедад" на своем поле сыграл вничью с австрийским "Штурмом" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Реал Сосьедад" - "Штурм" - 1:1

Голы: Янчер, 38 - 0:1, Серлот, 53 - 1:1.

"Реал Сосьедад" - Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Муньос (Рико, 83), Сильва, Янузай, Мерино, Субименди, Порту (Барренечеа, 65), Серлот (Исак, 83).

"Штурм" - Зибенхандль, Вютрих, Аффенгрубер, Гайрхофер, Данте, Егер, Любич, Прасс, Саркария, Янчер (Куэн, 72), Ньянгбо (Вельс, 83).

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