"Реал Сосьедад" согласовал аренду хавбека "Реала" Эдегора

Норвежский полузащитник "Реала" Мартин Эдегор перейдет в "Реал Сосьедад", сообщает AS.

По сведениям издания, баскский клуб договорился о двухлетней аренде футболиста. Перед арендой Эдегор продлит контракт с "Реалом" до 2023 года. Хавбеком также интересовался "Байер", но он принял решение продолжить карьеру в Испании.

В минувшем сезоне 20-летний Эдегор выступал на правах аренды за "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Норвежец принял участи в 39 матчах за голландский клуб, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

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