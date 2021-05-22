"Реал Сосьедад" сыграет в Лиге Европы, "Эльче" спасся от вылета

Фото: твиттер "Реал Сосьедада"

Представляем результаты матчей заключительного тура испанской Ла Лиги.

"Реал Сосьедад" благодаря победе остался пятым и сыграет в Лиге Европы. "Бетис" отправится в Лигу Конфедераций. "Эльче" обыграл "Атлетик" и спасся от вылета из Ла Лиги.

"Уэска" - "Валенсия" 0:0

"Уэска": Альваро Фернандес, Сиовас, Пулидо, Вавро (Сильва, 69), Маффео (Педро Лопес, 75), Феррейро (Окадзаки, 85), Сеоане (Гарсия, 85), Серхио Гомес, Микель Рико (Думбия, 69), Сандро Рамирес, Рафа Мир.

"Валенсия": Силлессен, Гильямон (Мангаля, 89), Габриэл Паулиста, Диакаби, Тони Лато, Солер, Рачич, Ли Кан Ин (Муса, 81), Гедеш (Черышев, 77), Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Вальехо, 80).



"Эльче" - "Атлетик" 2:0

Голы: Бойе, 28 - 1:0, Гути, 73 - 2:0

"Эльче": Гассанига, Барраган, Верду (Хосема, 65), Кальво, Мфулу (Паласиос, 75), Фидель, Гути, Пьятти (Марконе, 65), Хосан (Мохика, 75), Милья, Бойе (Нино, 90).

"Атлетик": Эскьета, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Лекуэ (Де Маркос, 83), Весга (Венседор, 57), Ибаи Гомес (Висенте, 72), Сансет (Уильямс, 57), Унаи Лопес, Беренгер, Вильялибре.



"Сельта" - "Бетис" 2:3

Голы: Аспас (пен), 32 - 1:0, Мендес, 49 - 2:0, Иглесиас (пен), 53 - 2:1, Фекир, 69 - 2:2, Руис, 73 - 2:3

"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Васкес (Вейга, 86), Араухо, Домингес, Бельтран (Баэса, 82), Мендес, Денис Суарес, Нолито (Солари, 58), Аспас, Санти Мина.

"Бетис": Браво, Руис, Эмерсон, Бартра, Миранда (Тельо, 46), Руибаль (Морено, 46), Гуардадо (Вильям Карвалью, 66), Фекир, Родригес, Родри (Лайнес, 57), Иглесиас (Морон, 82).

Удаление: Тельо (76).



"Осасуна" - "Реал Сосьедад" 0:1

Гол: Хуан Перес (аг), 86 - 0:1

"Осасуна": Хуан Перес, Санчес, Видаль, Унаи Гарсия (Рамальо, 54), Давид Гарсия, Торро (Монкайола, 46), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Иньиго Перес (Мартинес, 80), Барха (Хони Родригес, 80), Гальего (Будимир, 68).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Монреаль, Гевара, Сильва (Фернандес, 74), Порту (Янузай, 82), Субименди, Ойарсабаль (Барренечеа, 82), Исак (Лопес, 89).

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