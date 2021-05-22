"Реал Сосьедад" сыграет в Лиге Европы, "Эльче" спасся от вылета
Фото: твиттер "Реал Сосьедада"
Представляем результаты матчей заключительного тура испанской Ла Лиги.
"Реал Сосьедад" благодаря победе остался пятым и сыграет в Лиге Европы. "Бетис" отправится в Лигу Конфедераций. "Эльче" обыграл "Атлетик" и спасся от вылета из Ла Лиги.
"Уэска" - "Валенсия" 0:0
"Уэска": Альваро Фернандес, Сиовас, Пулидо, Вавро (Сильва, 69), Маффео (Педро Лопес, 75), Феррейро (Окадзаки, 85), Сеоане (Гарсия, 85), Серхио Гомес, Микель Рико (Думбия, 69), Сандро Рамирес, Рафа Мир.
"Валенсия": Силлессен, Гильямон (Мангаля, 89), Габриэл Паулиста, Диакаби, Тони Лато, Солер, Рачич, Ли Кан Ин (Муса, 81), Гедеш (Черышев, 77), Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Вальехо, 80).
"Эльче" - "Атлетик" 2:0
Голы: Бойе, 28 - 1:0, Гути, 73 - 2:0
"Эльче": Гассанига, Барраган, Верду (Хосема, 65), Кальво, Мфулу (Паласиос, 75), Фидель, Гути, Пьятти (Марконе, 65), Хосан (Мохика, 75), Милья, Бойе (Нино, 90).
"Атлетик": Эскьета, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Лекуэ (Де Маркос, 83), Весга (Венседор, 57), Ибаи Гомес (Висенте, 72), Сансет (Уильямс, 57), Унаи Лопес, Беренгер, Вильялибре.
"Сельта" - "Бетис" 2:3
Голы: Аспас (пен), 32 - 1:0, Мендес, 49 - 2:0, Иглесиас (пен), 53 - 2:1, Фекир, 69 - 2:2, Руис, 73 - 2:3
"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Васкес (Вейга, 86), Араухо, Домингес, Бельтран (Баэса, 82), Мендес, Денис Суарес, Нолито (Солари, 58), Аспас, Санти Мина.
"Бетис": Браво, Руис, Эмерсон, Бартра, Миранда (Тельо, 46), Руибаль (Морено, 46), Гуардадо (Вильям Карвалью, 66), Фекир, Родригес, Родри (Лайнес, 57), Иглесиас (Морон, 82).
Удаление: Тельо (76).
"Осасуна" - "Реал Сосьедад" 0:1
Гол: Хуан Перес (аг), 86 - 0:1
"Осасуна": Хуан Перес, Санчес, Видаль, Унаи Гарсия (Рамальо, 54), Давид Гарсия, Торро (Монкайола, 46), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Иньиго Перес (Мартинес, 80), Барха (Хони Родригес, 80), Гальего (Будимир, 68).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Монреаль, Гевара, Сильва (Фернандес, 74), Порту (Янузай, 82), Субименди, Ойарсабаль (Барренечеа, 82), Исак (Лопес, 89).
Читайте также: "Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" вырвал победу над "Вильярреалом", "Барселона" одолела "Эйбар"
-
"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21
-
Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21
-
"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги
-
Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Луис Суарес высказался о чемпионстве "Атлетико"
-
"Интер" может расстаться с 5 игроками
-
"Барселона" еще не предлагала Месси нового контракта
-
"Реал Сосьедад" сыграет в Лиге Европы, "Эльче" спасся от вылета
-
"Реал" вырвал победу над "Вильярреалом", "Барселона" одолела "Эйбар"
-
2
"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21
-
1
Месси высказался о значимости победы в Кубке Испании для "Барселоны"
-
Сульшер требует от "МЮ" подписать Роналду, Кейна или Санчо
-
Зарема конфликтует с директором "Спартака" Поповым
-
Экс-вратарь "Барселоны" умер в возрасте 46 лет
-
Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21
-
2
Месси рассказал, кто заставлял его бриться
-
Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера
-
AS подсчитала стоимость игрового времени и голов Азара для "Реала"
-
Мхитарян решил остаться в "Роме", несмотря на приход Моуринью
-
"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги
-
Журналист Скира назвал детали контракта Мозеса со "Спартаком"
-
4
Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
-
Трезеге высоко отозвался о Головине
-
"Химки" предложили Глушакову продлить контракт
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14