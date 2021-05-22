"Реал Сосьедад" сыграет в Лиге Европы, "Эльче" спасся от вылета

Теги реал сосьедадбетисэльчеваленсия

"Реал Сосьедад" сыграет в Лиге Европы, "Эльче" спасся от вылетаФото: твиттер "Реал Сосьедада"

Представляем результаты матчей заключительного тура испанской Ла Лиги.

"Реал Сосьедад" благодаря победе остался пятым и сыграет в Лиге Европы. "Бетис" отправится в Лигу Конфедераций. "Эльче" обыграл "Атлетик" и спасся от вылета из Ла Лиги.

"Уэска" - "Валенсия" 0:0

"Уэска": Альваро Фернандес, Сиовас, Пулидо, Вавро (Сильва, 69), Маффео (Педро Лопес, 75), Феррейро (Окадзаки, 85), Сеоане (Гарсия, 85), Серхио Гомес, Микель Рико (Думбия, 69), Сандро Рамирес, Рафа Мир.

"Валенсия": Силлессен, Гильямон (Мангаля, 89), Габриэл Паулиста, Диакаби, Тони Лато, Солер, Рачич, Ли Кан Ин (Муса, 81), Гедеш (Черышев, 77), Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Вальехо, 80).


"Эльче" - "Атлетик" 2:0

Голы: Бойе, 28 - 1:0, Гути, 73 - 2:0

"Эльче": Гассанига, Барраган, Верду (Хосема, 65), Кальво, Мфулу (Паласиос, 75), Фидель, Гути, Пьятти (Марконе, 65), Хосан (Мохика, 75), Милья, Бойе (Нино, 90).

"Атлетик": Эскьета, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Лекуэ (Де Маркос, 83), Весга (Венседор, 57), Ибаи Гомес (Висенте, 72), Сансет (Уильямс, 57), Унаи Лопес, Беренгер, Вильялибре.


"Сельта" - "Бетис" 2:3

Голы: Аспас (пен), 32 - 1:0, Мендес, 49 - 2:0, Иглесиас (пен), 53 - 2:1, Фекир, 69 - 2:2, Руис, 73 - 2:3

"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Васкес (Вейга, 86), Араухо, Домингес, Бельтран (Баэса, 82), Мендес, Денис Суарес, Нолито (Солари, 58), Аспас, Санти Мина.

"Бетис": Браво, Руис, Эмерсон, Бартра, Миранда (Тельо, 46), Руибаль (Морено, 46), Гуардадо (Вильям Карвалью, 66), Фекир, Родригес, Родри (Лайнес, 57), Иглесиас (Морон, 82).

Удаление: Тельо (76).


"Осасуна" - "Реал Сосьедад" 0:1

Гол: Хуан Перес (аг), 86 - 0:1

"Осасуна": Хуан Перес, Санчес, Видаль, Унаи Гарсия (Рамальо, 54), Давид Гарсия, Торро (Монкайола, 46), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Иньиго Перес (Мартинес, 80), Барха (Хони Родригес, 80), Гальего (Будимир, 68).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Монреаль, Гевара, Сильва (Фернандес, 74), Порту (Янузай, 82), Субименди, Ойарсабаль (Барренечеа, 82), Исак (Лопес, 89).

Читайте также: "Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" еще не предлагала Месси нового контракта

"Барселона" еще не предлагала Месси нового контракта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов