"Реал Сосьедад" сыграет в следующем матче с портретом Хаби Прието на месте эмблемы

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"Реал Сосьедад" сыграет в следующем матче с портретом Хаби Прието на месте эмблемы

"Реал Сосьедад" интересным образом решил попрощаться со своим капитаном.

Как сообщает официальный сайт клуба, в матче с "Леганесом" на футболках "бело-голубых" вместо эмблемы будет напечатан портрет Хаби Прието. Однако сам капитан пропустит игру из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что Прието намерен по окончании сезона завершить карьеру футболиста.

Прието выступает за первую команду "Сосьедада" с 2003 года. За это время он провел 529 матчей, в которых забил 74 гола.

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