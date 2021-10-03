"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Хетафе" и догнал лидеров Ла Лиги
Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
Завершились два матча 8-го тура чемпионата Испании. "Реал Сосьедад" в гостях сыграл вничью с "Хетафе" и с 17 очками делит 1-3 места с "Атлетико" и мадридским "Реалом". "Вильярреал" дома оказался сильнее "Бетиса".
"Хетафе" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (1:0)
Голы: Рамирес, 40 - 1:0, Ойарсабаль, 68 - 1:1
"Хетафе": Сория, Суарес (Иглесиас, 84), Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри (Унал, 75), Флорентину, Аленья (Поведа, 84), Мата (Сильва, 75), Сандро Рамирес (Масиас, 89).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Субельдия, 82), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Мерино, Субименди, Наварро (Барренечеа, 56), Порту (Янузай, 82), Ойарсабаль, Лобете (Исак, 56).
"Вильярреал" – "Бетис" - 2:0 (1:0)
Голы: Данджума, 45 - 1:0, Данджума, 69 - 2:0
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Манди, Пау Торрес, Эступиньян, Тригерос (Мойсес Гомес, 57), Капу (Иборра, 90), Коклен (Альберто Морено, 46), Парехо, Пино (Пенья, 83), Данджума (Джексон, 90).
"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 58), Вильям Карвалью (Иглесиас, 72), Родригес, Хуанми (Тельо, 46), Виллиан Жозе (Камараса, 72), Фекир, Руибаль (Родри, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14