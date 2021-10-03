"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Хетафе" и догнал лидеров Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

Завершились два матча 8-го тура чемпионата Испании. "Реал Сосьедад" в гостях сыграл вничью с "Хетафе" и с 17 очками делит 1-3 места с "Атлетико" и мадридским "Реалом". "Вильярреал" дома оказался сильнее "Бетиса".

"Хетафе" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (1:0)

Голы: Рамирес, 40 - 1:0, Ойарсабаль, 68 - 1:1

"Хетафе": Сория, Суарес (Иглесиас, 84), Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри (Унал, 75), Флорентину, Аленья (Поведа, 84), Мата (Сильва, 75), Сандро Рамирес (Масиас, 89).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Субельдия, 82), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Мерино, Субименди, Наварро (Барренечеа, 56), Порту (Янузай, 82), Ойарсабаль, Лобете (Исак, 56).

"Вильярреал" – "Бетис" - 2:0 (1:0)

Голы: Данджума, 45 - 1:0, Данджума, 69 - 2:0

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Манди, Пау Торрес, Эступиньян, Тригерос (Мойсес Гомес, 57), Капу (Иборра, 90), Коклен (Альберто Морено, 46), Парехо, Пино (Пенья, 83), Данджума (Джексон, 90).

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 58), Вильям Карвалью (Иглесиас, 72), Родригес, Хуанми (Тельо, 46), Виллиан Жозе (Камараса, 72), Фекир, Руибаль (Родри, 58).

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