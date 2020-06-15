"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Осасуной" в Ла Лиге

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"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Осасуной" в Ла Лиге

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" разошелся миром с "Осасуной" со счетом 1:1. В первой тайме счет с пенальти открыл Адриан, но во второй половине Ойарсабаль восстановил равновесие.

"Реал Сосьедад" остался в зоне Лиги Чемпионов и занимает четвертое место. "Осасуна" осталась на 11-й позиции.

"Реал Сосьедад" – "Осасуна" - 1:1 (0:1)
Голы: Адриан, 29 (с пенальти) - 0:1, Ойарсабаль, 61 - 1:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Ле Норман, Элустондо, Эдегор, Мерино, Ойарсабаль, Субельдия, Порту (Янузай, 73), Виллиан Жозе (Исак, 62).

"Осасуна": Рубен Мартинес, Давид Гарсия, Видаль, Навас, Унаи Гарсия, Брашанац, Ойер Санхурхо (Монкайола, 69), Иньиго Перес, Эступиньян, Адриан (Арнаис, 64), Кардона (Гальего, 64).

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