"Реал Сосьедад" теряет Янузая

Полузащитник "Реал Сосьедада" Аднан Янузай выбыл из строя из-за проблем с левым коленом, сообщает AS.

По сведениям издания, 22-летний бельгиец жаловался на дискомфорт ещё до матча с "Зенитом". По предварительной информации, у футболиста избыток синовиальной жидкости.

В этом сезоне Янузай сыграл за "Реал Сосьедад" 4 матча, результативными действиями не отличался.

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