"Реал Сосьедад" требует за Виллиана Жозе вдвое больше, чем предлагает "Тоттенхэм"
"Реал Сосьедад" и "Тоттенхэм" далеки от договорённости по трансферу нападающего Виллиана Жозе.
По информации Cadena SER, испанский клуб хочет выручить от продажи своего лидера не менее 50 миллионов евро, однако "шпоры" пока предлагают только 25 миллионов.
Напомним, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью видит в бразильце замену для выбывшего на несколько месяцев Харри Кейна.
28-летний Жозе выступает за "Реал Сосьедад" с 2016 года, сыграл 130 матчей, забил 53 гола и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
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|24
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|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
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|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
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|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
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|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
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|17