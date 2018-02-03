"Реал Сосьедад" уничтожил "Депортиво"

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"Реал Сосьедад" уничтожил "Депортиво"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" разгромил "Депортиво".

"Реал Сосьедад" – "Депортиво" 5:0

Голы: Виллиан Жозе, 32 - 1:0, Ильярраменди, 62 - 2:0, Каналес, 75 - 3:0, Элустондо, 82 - 4:0, Ильярраменди, 89 - 5:0

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, де ла Белья, Одриосола, Элустондо, Прието (Гуриди, 83), Субельдия, Ильярраменди, Ойарсабаль, Хуанми (Каналес, 69), Виллиан Жозе (Агиррече, 85).

"Депортиво": Мартинес, Альбентоса, Луизинью, Боведа, Шер, Картабия (Баккали, 74), Гильерме, Крон-Дели (Вальверде, 80), Хиль (Чолак, 55), Адриан, Перес.

Предупреждение: Шер (25). | http://soccernews.ru

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