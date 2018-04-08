"Реал Сосьедад" уничтожил "Жирону"

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"Реал Сосьедад" уничтожил "Жирону"В матче 31-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" дома уверенно обыграл "Жирону".

"Реал Сосьедад" - "Жирона" - 5:0

Голы: Каналес, 11 - 1:0, Янузай, 35 - 2:0, Ойарсабаль, 71 - 3:0, Ойарсабаль, 85 - 4:0, Хуанми, 88 - 5:0.

"Реал Сосьедад": Мойя (Рамирес, 45), Элустондо, Навас, Морено, Родригес, Субельдиа, Пардо (Сурутуса, 64), Янузай (Хуанми, 78), Каналес, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

"Жирона": Боно, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео (Адай, 69), Понс (А. Гарсия, 68), Ногуе, Мохика, Порту (Сони, 77), Б. Гарсия, Стуани.

Напомним, ранее в мадридском дерби "Реал" и "Атлетико" сыграли вничью. | soccernews.ru

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