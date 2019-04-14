"Реал Сосьедад" упустил победу над "Эйбаром" (видео голов)

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"Реал Сосьедад" упустил победу над "Эйбаром" (видео голов)

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Эйбар" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом". По итогам встречи, "Сосьедад" поднялся на 10-е место, а "Эйбар" - на 12-е.

"Реал Сосьедад" - "Эйбар" 1:1

Голы: Хуанми, 1 - 1:0, Жордан, 85 - 1:1

"Реал Сосьедад": Рульи, Муньос, Элустондо, Льоренте, Сальдуа, Сангальи (Пардо, 66), Мерино, Ойарсабаль, Субельдия (Баутиста, 90), Хуанми, Барренечеа (Сандро Рамирес, 56).

"Эйбар": Дмитрович, Кукурелья, Паулу Оливейра, Хосе Анхель (Леон, 90), Эскаланте, Альварес, Орельяна, Де Бласис, Жордан, Кардона (Шарлес, 77), Энрик.

Предупреждения: Де Бласис (33), Льоренте (39), Жордан (55), Пардо (87).  

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