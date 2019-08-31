"Реал Сосьедад" усилился защитником "Арсенала"

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"Реал Сосьедад" усилился защитником "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Начо Монреаля в "Реал Сосьедад".

Сумма трансфера составила 250 тысяч евро. 33-летний футболист заключил с новым клубом двухлетний контракт.

Монреаль выступал за "Арсенал" с января 2013 года, сыграл 251 матч, забил 10 голов и сделал 20 ассистов.

Рыночная стоимость испанца - 8 миллионов евро.

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