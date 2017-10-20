"Реал Сосьедад" установил рекорд Лиги Европы

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" на выезде разгромил "Вардар" со счётом 6:0.

Таким образом, баски одержали самую крупную гостевую победу в истории турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

Кроме того, "Реал Сосьедад" повторил самую большую разницу в счёте за всё время существования Лиги Европы. Ранее с разницей в 6 голов выигрывали "Лион", "Валенсия" и "Стяуа".

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