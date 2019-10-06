"Реал Сосьедад" уступил "Хетафе" в Примере (видео голов)

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"Реал Сосьедад" уступил "Хетафе" в Примере (видео голов)

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле проиграл "Хетафе" со счетом 1:2. 

На 5-й минуте хозяева открыли счет, отличился Мерино. Впрочем, в середине второго тайма равновесие восстановил Мата, а в концовке победу "Хетафе" принес Максимович.

Благодаря победе "Хетафе" поднялся на 12-е место в турнирной таблице Примеры. "Реал Сосьедад" занимает 5-ю позицию.

"Реал Сосьедад" – "Хетафе" - 1:2 (1:0)
Голы: Мерино, 5 - 1:0, Мата, 69 - 1:1, Максимович, 89 - 1:2

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