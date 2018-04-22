"Реал Сосьедад" уступил "Малаге"

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"Реал Сосьедад" уступил "Малаге"

В рамках 34-го тура испанской Примеры "Малага" одержала победу над "Реал Сосьедадом".

"Малага" – "Реал Сосьедад" 2:0

Голы: Гонсалес, 11 - 1:0, Эн-Несири, 35 - 2:0

"Малага": Роберто, Эрнандес, Торрес (Диего Гонсалес, 53), Росалес, Микел, Гонсалес, Итурра, Чори Кастро (Кеко, 46), Ласен, Лестьенн (Идейе, 78), Эн-Несири.

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Родригес, Одриосола, Морено, Сурутуса (Ойарсабаль, 61), Субельдия (Ильярраменди, 75), Каналес, Янузай, Агиррече (Виллиан Жозе, 46), Хуанми.

Предупреждения: Лестьенн (26), Итурра (30), Каналес (43), Кеко (64), Гонсалес (68). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 33 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
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