"Реал Сосьедад" уступил "Сельте"

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"Реал Сосьедад" уступил "Сельте"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" проиграл "Сельте".

"Реал Сосьедад" – "Сельта" 1:2

Голы: Виллиан Жозе, 10 - 1:0, Аспас (пен), 20 - 1:1, Макси Гомес, 75 - 1:2

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Родригес, Одриосола, Навас, Прието (Агиррече, 82), Субельдия, Ильярраменди, Каналес (Ойарсабаль, 60), Хуанми (Янузай, 69), Виллиан Жозе.

"Сельта": Бланко, Ронкалья, Кастро, Мальо, Гомес, Хосабед (Радоя, 67), Лоботка, Васс, Систо (Браис Мендес, 78), Аспас, Макси Гомес (Кабраль, 88).

Предупреждения: Хосабед (16), Лоботка (24), Субельдия (56). | http://soccernews.ru

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