"Реал Сосьедад" уступил "Уэске" в матче Ла Лиги

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"Реал Сосьедад" уступил "Уэске" в матче Ла ЛигиФото: Diario AS

В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" уступил "Уэске".

"Реал Сосьедад" по-прежнему занимает пятое место, "Уэска" поднялась на 17-е.

"Уэска" - "Реал Сосьедад" 1:0

Гол: Сандро Рамирес, 87 - 1:0

"Уэска": Альваро Фернандес, Галан, Пулидо, Вавро, Маффео (Педро Лопес, 75), Микель Рико (Москера, 75), Феррейро (Серхио Гомес, 68), Сеоане, Сиовас, Рафа Мир, Сандро Рамирес.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Элустондо, Горосабель (Сальдуа, 65), Монреаль, Янузай (Барренечеа, 58), Субименди, Ойарсабаль (Сильва, 65), Гевара, Порту, Исак (Баутиста, 81).

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