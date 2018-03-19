"Реал Сосьедад" уволил главного тренера

"Реал Сосьедад" объявил об отставке главного тренера команды Эусебио Сакристана после поражения в двух последних матчах Примеры.

По итогам 29-ти туров баски занимают в таблице Ла Лиги 15-е место.

Сакристан работал с командой с осени 2015-го года.

Временно обязанности главного тренера будет исполнять Иманоль Альгуасиль.

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