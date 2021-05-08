"Реал Сосьедад" в большинстве обыграл "Эльче"

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"Реал Сосьедад" в большинстве обыграл "Эльче"Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В первом матче 35-го тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" заслуженно обыграл на своем поле "Эльче" - 2:0, победным голом отметился Элустондо.

"Реал Сосьедад" – "Эльче" 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: Элустондо, 72 - 1:0, Оярсабаль, 90 - 2:0.

"Реал Сосьедад" – Ремиро, Ле Норман, Элустондо, Монреаль, Горосабель, Гевара (Субименди, 46), Янузай (Порту, 87), Сильва, Гуриди (Барренечеа, 46), Ойарсабаль, Исак (Баутиста, 83).

"Эльче" – Гассанига, Барраган, Кальво, Паласиос, Верду, Хосан (Пьятти, 67), Гути, Фидель (Марконе, 46), Мфулу (Луисми, 85), Милья (Ригони, 85), Бойе (Каррильо, 67).

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