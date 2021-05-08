"Реал Сосьедад" в большинстве обыграл "Эльче"
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В первом матче 35-го тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" заслуженно обыграл на своем поле "Эльче" - 2:0, победным голом отметился Элустондо.
"Реал Сосьедад" – "Эльче" 2:0 (0:0, 2:0)
Голы: Элустондо, 72 - 1:0, Оярсабаль, 90 - 2:0.
"Реал Сосьедад" – Ремиро, Ле Норман, Элустондо, Монреаль, Горосабель, Гевара (Субименди, 46), Янузай (Порту, 87), Сильва, Гуриди (Барренечеа, 46), Ойарсабаль, Исак (Баутиста, 83).
"Эльче" – Гассанига, Барраган, Кальво, Паласиос, Верду, Хосан (Пьятти, 67), Гути, Фидель (Марконе, 46), Мфулу (Луисми, 85), Милья (Ригони, 85), Бойе (Каррильо, 67).
Также не пропустите: "Ньюкасл" в гостях разнес "Лестер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
главное
Лента новостей
-
"Лилль" в гостях разгромил "Ланс" и максимально приблизился к чемпионству
-
"Реал Сосьедад" в большинстве обыграл "Эльче"
-
"Ньюкасл" в гостях разнёс "Лестер"
-
"Штутгарт" дома обыграл "Аугсбург"
-
"Арсенал" и "Эвертон" интересуются игроком "Шеффилда"
-
Де Брюйне рассказал о своих чувствах после выхода в финал ЛЧ
-
Репетиция финала ЛЧ, развязка чемпионской гонки в Испании, матч сезона для "Милана": ТОП-6 матчей выходных
-
2
"Реал", "Барсу" и "Ювентус" могут исключить из Лиги Чемпионов
-
1
Апелляция "Барсы" по поводу Кумана отклонена
-
Контракт Заболотного с ЦСКА рассчитан на 2 года
-
"Сочи" вырвал победу у "Ротора"
-
Экс-защитник "Атлетико" дал характеристику Неймару
-
1
Владельцы "МЮ" и "Арсенала" возместят ущерб от Суперлиги из своего кармана
-
Директор "Рубина" опроверг интерес к Мевле
-
Кокорин попал в заявку "Фиорентину" на матч с "Лацио"
-
Газизов высказался о возможной победе Зинченко в ЛЧ
-
1
Правительство Британии ведет переговоры о переносе финала ЛЧ в Англию
-
Назван лучший гол полуфиналов ЛЧ
-
Клопп рассказал о шансах "Ливерпуля" попасть в ЛЧ
-
АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера апреля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14