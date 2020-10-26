"Реал Сосьедад" разгромил "Уэску" и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

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"Реал Сосьедад" разгромил "Уэску" и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

"Реал Сосьедад" разгромил "Уэску" в матче 7-го тура Ла Лиги.

"Реал Сосьедад" - "Уэска" - 4:1 (1:0)

Голы: Оярсабаль, 35 (с пенальти) - 1:0, Мир, 46 - 1:1, Оярсабаль, 54 - 2:1, Порту, 68 - 3:1, Исак, 75 - 4:1.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос, Д.Сильва (Саньян, 76), Порту (Баутиста, 76), Гуриди (Мерино, 63), Субименди, Виллиан Жозе (Исак, 63), Оярсабаль (Роберто Лопес, 76).

"Уэска": Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Маффео (Онтиверос, 72), Галан (Г.Сильва, 71), Москера, Борха, Сеоане (Нвакали, 71), Рамирес (Серхио Гомес, 56), Мир, Феррейро (Эскриче, 56).

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