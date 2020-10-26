"Реал Сосьедад" разгромил "Уэску" и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги
"Реал Сосьедад" разгромил "Уэску" в матче 7-го тура Ла Лиги.
"Реал Сосьедад" - "Уэска" - 4:1 (1:0)
Голы: Оярсабаль, 35 (с пенальти) - 1:0, Мир, 46 - 1:1, Оярсабаль, 54 - 2:1, Порту, 68 - 3:1, Исак, 75 - 4:1.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос, Д.Сильва (Саньян, 76), Порту (Баутиста, 76), Гуриди (Мерино, 63), Субименди, Виллиан Жозе (Исак, 63), Оярсабаль (Роберто Лопес, 76).
"Уэска": Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Маффео (Онтиверос, 72), Галан (Г.Сильва, 71), Москера, Борха, Сеоане (Нвакали, 71), Рамирес (Серхио Гомес, 56), Мир, Феррейро (Эскриче, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14