"Реал Сосьедад" в гостях дожал "Алавес"

В рамках восьмого тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" на выезде одолел "Алавес", забив в концовке матча два гола.

"Алавес" – "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Ойарсабаль, 77 - 0:1, Элустондо, 81 - 0:2.

"Алавес": Пачеко, Эли, Дуарте, Руано, Марипан, Торрес (Кркич, 81), Ману Гарсия, Медран (Катаи, 64), Ибаи Гомес (Вигарай, 64), Педраса, Мунир.

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Родригес, Одриосола, Элустондо, Прието, Ильярраменди, Субельдия, Ойарсабаль, Хуанми (Янузай, 67), Виллиан Жозе.

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