"Реал Сосьедад" в гостях минимально победил "Хетафе"

Закончился матч 23 тура испанской Ла Лиги между "Хетафе" и "Реал Сосьедад". Хозяева не смогли удивить соперника и проиграли со счетом 0:1. Единственный гол забил на 30 минуте Исак. Гости смогли подняться на 5 место в турнирной таблице, набрав 38 очков. У "Хетафе" 24 балла и 13 место в Ла Лиге.

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" 0:1 (0:1)

Гол: Исак, 30 - 0:1

"Хетафе": Сория, Оливера (Унал, 73), Шакла, Суарес (Кубо, 58), Ньом, Арамбарри, Кукурелья, Максимович (Аленья, 58), Кабако, Эрнандес (Портильо, 73), Мата (Анхель Родригес, 78).