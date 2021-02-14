"Реал Сосьедад" в гостях минимально победил "Хетафе"

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"Реал Сосьедад" в гостях минимально победил "Хетафе"Закончился матч 23 тура испанской Ла Лиги между "Хетафе" и "Реал Сосьедад". Хозяева не смогли удивить соперника и проиграли со счетом 0:1. Единственный гол забил на 30 минуте Исак. Гости смогли подняться на 5 место в турнирной таблице, набрав 38 очков. У "Хетафе" 24 балла и 13 место в Ла Лиге.

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" 0:1 (0:1)

Гол: Исак, 30 - 0:1

"Хетафе": Сория, Оливера (Унал, 73), Шакла, Суарес (Кубо, 58), Ньом, Арамбарри, Кукурелья, Максимович (Аленья, 58), Кабако, Эрнандес (Портильо, 73), Мата (Анхель Родригес, 78).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Сальдуа, Монреаль, Субельдия, Сильва (Ле Норман, 87), Ильярраменди (Гевара, 88), Янузай (Порту, 74), Мерино, Ойарсабаль (Барренечеа, 79), Исак (Фернандес, 79).

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