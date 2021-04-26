"Реал Сосьедад" в гостях победил "Эйбар"
Фото: Твиттер @RealSociedad
Подошел к концу заключительный матч 32 тура испанской Ла Лиги. "Эйбар" на своем поле принимал "Реал Сосьедад" и уступил со счетом 0:1. Единственный гол в середине первой половины встречи забил шведский форвард гостей Александер Исак. Хозяева, которые продолжают борьбу за сохранение прописки в турнире на следующий сезон смотрелись ничем не хуже гостей, которые по итогам чемпионата могут попасть в зону еврокубков. Но несмотря на статистическое преимущество над соперником, "Эйбар" не смог добиться даже ничьей.
Победа позволила "Реалу Сосьедад" набрать 53 очка и закрепиться на 5 строчке в турнирной таблице, которая гарантирует попадание в Лигу Европы. Хозяева же остались на последнем, 20 месте, имея в своем активе только 23 балла. До спасительной 17 позиции - 7 очков.
"Эйбар" - "Реал Сосьедад" 0:1 (0:1)
Гол: Исак, 26 - 0:1
"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Хосе Анхель, Посо (Корреа, 32), Леон (Экспосито, 46), Ресио, Диоп (Муто, 68), Атьенса (Энрик, 80), Хиль, Кике Гарсия.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 85), Ле Норман, Монреаль, Субельдия, Ойарсабаль (Меркеланс, 85), Субименди, Барренечеа (Гуриди, 63), Гевара, Порту (Баутиста, 73), Исак (Янузай, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14