"Реал Сосьедад" в гостях победил "Эйбар"

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"Реал Сосьедад" в гостях победил "Эйбар"Фото: Твиттер @RealSociedad
Подошел к концу заключительный матч 32 тура испанской Ла Лиги. "Эйбар" на своем поле принимал "Реал Сосьедад" и уступил со счетом 0:1. Единственный гол в середине первой половины встречи забил шведский форвард гостей Александер Исак. Хозяева, которые продолжают борьбу за сохранение прописки в турнире на следующий сезон смотрелись ничем не хуже гостей, которые по итогам чемпионата могут попасть в зону еврокубков. Но несмотря на статистическое преимущество над соперником, "Эйбар" не смог добиться даже ничьей.

Победа позволила "Реалу Сосьедад" набрать 53 очка и закрепиться на 5 строчке в турнирной таблице, которая гарантирует попадание в Лигу Европы. Хозяева же остались на последнем, 20 месте, имея в своем активе только 23 балла. До спасительной 17 позиции - 7 очков.

"Эйбар" - "Реал Сосьедад" 0:1 (0:1)

Гол: Исак, 26 - 0:1

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Хосе Анхель, Посо (Корреа, 32), Леон (Экспосито, 46), Ресио, Диоп (Муто, 68), Атьенса (Энрик, 80), Хиль, Кике Гарсия.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 85), Ле Норман, Монреаль, Субельдия, Ойарсабаль (Меркеланс, 85), Субименди, Барренечеа (Гуриди, 63), Гевара, Порту (Баутиста, 73), Исак (Янузай, 73).

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